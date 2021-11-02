البرجوازيون الجدد في العراق

2021/11/02 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد شريف أبو ميسم

البرجوازية باختصار، هي الطبقة

المتحكمة برأس المال، وتبلورت هذه

الطبقة في بلادنا عن أشكال ما قبل

الاحتلال التي فرزتها منظومة

الاستبداد، خصوصا الفئة التي ورثت

الثروة المنهوبة ف

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