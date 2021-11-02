2021/11/02 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب “كبدة دجاج” في منفذ مندلي الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ مندلي الحدودي وبناءً على المعلومات الواردة من مصادرها الخاصة، تم ضبط وإحباط محاولة تهريب براد يحتوي مواد غذائية مخالفة لشروط وضوابط …

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