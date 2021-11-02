العراق يشارك في بطولة آسيا لبناء الأجسام

2021/11/02 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يستعد المنتخب العراقي لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة آسيا لبناء الأجسام التي ستقام الأسبوع المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة أكثر من 80 لاعباً.وقال مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لبناء […]

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