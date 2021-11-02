مجموعة معارضة كوبية تندد بقمع أعضائها.. والحكومة تتهمها بالـ

2021/11/02 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّدت مجموعة معارضة كوبيّة سبق لها أن دعت إلى تظاهرة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، الاثنين بالإجراءات القمعيّة التي تطال عددًا من أعضائها، بينما اتّهمت الحكومة زعماء المجموعة بأنّهم عملاء للولايات المتحدة.

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