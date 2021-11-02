إصابة واحدة بكورونا ترسل ديزني لاند في شنغهاي إلى الإغلاق المفاجئ

2021/11/02 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل منتزه ديزني لاند في شنغهاي في عملية إغلاق مفاجئة بعد تأكيد حالة واحدة مصابة بفيروس كوفيد-19.وشهد الإجراء المتطرف إجبار عشرات الآلاف من الزوار والموظفين على الخضوع لفحص فيروس كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الحديقة، حيث أغلقت الشرطة المخارج وأمّنت المكان.تقرير مراسل CNN، ديفيد كولفر.

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