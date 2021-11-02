2021/11/02 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، استقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته “المركز الوطني الخبري”، أنَّ “نتائج الرصد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تستقدم مسؤولين على خفية ضبط حالات فرز أراض غير أصولية بالنجف المركز الخبري الوطني.

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