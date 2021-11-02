2021/11/02 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة “NNC” تنشر وثيقة تكليف الشطري بدلا عن الأسدي برئاسة الأمن الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة “NNC” تنشر وثيقة تكليف الشطري بدلا عن الأسدي برئاسة الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة “NNC” تنشر وثيقة تكليف الشطري بدلا عن الأسدي برئاسة الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).