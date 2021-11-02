محافظ المثنى يحذر من الموجة الرابعة لكورونا ويصدر توجيهاً بشأن الموظفين

2021/11/02 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنىحذّر محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اليوم الثلاثاء، من الموجة الرابعة لكورونا، فيما اصدر بياناً بشأن موظفي المحافظة.وذكر مكتب جودة الإعلامي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "محافظ المثنى حذّر اليوم من الموجة الرابعة لكورونا".ودعا "قادة الأجهزة الأمنية، ومدراء الدوائر الحكومية إلى منع دخول أي موظف إلى المؤسسات والدوائر الحكومية بدون إبراز شهادة اللقاح".

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