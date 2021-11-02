القبض على عدد من المتهمين بالمخدرات والابتزاز في بغداد

2021/11/02 | 10:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نفذت مفارز مديرية شرطة نجدة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، واجبات ومهام امنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الواجبات أسفرت عن القبض على ٤ متهمين، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة، كما ألقت القبض على متهمين اثنين اخرين بقضية الابتزاز الالكتروني، فضلا عن ضبط …

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