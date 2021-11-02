سلام الشمري يدعو الى الاستعداد لمواجهة اي فيضانات وسيول قبل موسمها المعتاد

2021/11/02 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية في البرلمان السابق سلام الشمري الجهات المعنية الى الاستعداد لمواجهة اي فيضانات وسيول قبل موسمها المعتاد.وقال في بيان صحفي ان : التغيير المناخي الذي يسود العالم قد يؤدي الى فيضانات وسيول في غير وقتها وقد يتعرض العراق الى تكرار ماحدث قبل ايام في اربيل من فيضانات وسيول .واضاف الشمري ان : موسم الفيضان في العراق دائما مايكون في شهر نيسان من كل عام ان كانت الاجواء الشتائية غزيرة بتساقط الامطار والثلوج ولكن مانلاحظه ان التغييرات المناخية مستمرة وتاثيراتها واضحة ليس في العراق وحده بل باغلب دول العالم.وشدد على اهمية اخذ التحذيرات الدولية حول التغييرات المناخية محمل الجد خاصة مايتعلق بمواسم من الفيضانات والسيول في غير وقتها قد تضرب مدن دول ومدن عديدة في العالم.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اكد إن العالم الآن يواجه كارثة لا مفر منها ناتجة عن الانبعاثات الكربونية، التي ستؤدى في النهاية لتحول البشرية بأكملها إلى أطلال إذا لم يتم التصدي لها.وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في غلاسكو ، امس الاثنين، أن العالم رصد مجموعة من الظواهر أعطت تنبيها حقيقيا من خطر الانبعاثات الكربونية، التي كان آخرها ما حدث لغابات الأمازون التي تحولت إلى أخشاب بعد أن طالتها الحرائق بسبب تغير المناخ ./انتهى3

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