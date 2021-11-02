محافظ ديالى يكشف عن أماكن تواجد الإرهابيين ويحدّد عددهم

2021/11/02 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن سبب نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية، فيما كشف عن أماكن تواجد الإرهابيين وحدّد عددهم.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية جاء لخشيتهم من أن تكون ردة فعل قوية داخل القضاء بعد هجوم عصابات داعش الإرهابية على ناحية الرشاد، […]

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