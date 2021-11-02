2021/11/02 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تقدم مساعدة مالية “عاجلة” للعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقدم مساعدة مالية “عاجلة” للعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقدم مساعدة مالية “عاجلة” للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).