تذوب في فمك.. ما السبب وراء شهرة الشوكولاتة السويسرية حول العالم؟

2021/11/02 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعلم أن كل شخص في سويسرا يتناول حوالي 10 كيلوغرامات من الشوكولاتة سنوياً؟ والسويسريون يُعتبرون من عشاق الشوكولاتة بلا شك، وتعود سبب تمتع الشوكولاتة الخاصة بهم بشهرتها حول العالم لعدة أسباب، منها مزج الشوكولاتة بالحليب.وسيتمكن الزوار من تذوق الجانب الحلو لسويسرا بمقهى الجناح السويسري في إكسبو2020 دبي.

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