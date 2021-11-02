وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش قمة غلاسكو

2021/11/02 | 10:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الإقليميَّة والدوليَّة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين شارك في المُؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26"، الذي تجري أعماله في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وبمُشارَكة وفود تمثل نحو 200 دولة، لبحث سُبُل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمُساعدة في تحسين الحياة".

وأضافت "من المقرر أنَّ يُشارَك أعضاء الوفد العراقيّ في العديد من اللجان الفنية والتي تخص العمل المُشترَك معاً لمُواجهة التغيرات المناخية والتي تواجها دول المنطقة في إطار التهديدات المُنبثقة من الحرارة الكونية".

وأشار البيان إلى انه "على هامش المُؤتمر بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، التطورات الإقليميَّة والدوليَّة، وتطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائيّ المُشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين، وتطرق السيِّد الوزير إلى العمليّة الانتخابيّة التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها.



وفي جانب آخر تم الاشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل".

كما بحث وزير الخارجية في لقاء آخر مع وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ جيمس كلفيرليّ، سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهميّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك".

وناقش الطرفان "تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، والانتخابات التي جرت في العراق بتاريخ 2021/10/10، كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك".

من جانبه أكد كليفرلي "دعم المملكة المتحدة للعراق سياسيّاً واقتصاديّاً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة".

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