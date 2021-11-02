بغداد..اعتقال مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها

2021/11/02 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية وكارتات تعبئة رصيد في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته “المركز الخبري الوطني”، […]

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