بالوثائق.. إنهاء تكليف الأسدي برئاسة الأمن الوطني وتعيين بديل

2021/11/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صدر أمر ديواني بإنهاء تكليف عبد الغني الأسدي من مهام رئاسة جهاز الأمن الوطني، فيما تقرر تكليف حميد رشيد فليح برئاسة الجهاز، جاء ذلك استناداً الى موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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إنهاء تكليف الأسدي برئاسة الأمن الوطني وتعيين بديل أولاً على النور نيوز.

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