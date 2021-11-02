2021/11/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إستقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية في محافظة النجف.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى …

ظهرت المقالة إستقدام مسؤولين على خلفية فـرز أراض بصـورة غير قانونية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستقدام مسؤولين على خلفية فـرز أراض بصـورة غير قانونية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستقدام مسؤولين على خلفية فـرز أراض بصـورة غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).