2021/11/02 | 10:35 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 4 شاحنات تحمل مواد مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 10:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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