بايدن يعتذر عن انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ

2021/11/02 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الرئيس الأميركي جو بايدن اعتذارا عن انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ إبان إدارة سلفه دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدت ضمن إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وأشار بايدن الى أن الولايات المتحدة عادت إلى اتفاق باريس للمناخ فور توليه منصبه, وستفعل كل ما يلزم بشأن القضية, وأعرب عن أمله بتحقيق كافة الاقتصادات الكبرى في العالم أهدافها المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

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