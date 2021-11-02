توجيه أمني جديد بشأن إحدى الشركات النفطية في ميسان

2021/11/02 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر قائد شرطة ميسان، اللواء حسن السراي، اليوم الثلاثاء، توجيها للقوات الأمنية بشأن شركة بتروجاينا الصينية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز: إن "قائد شرطة ميسان وجه بتوفير قوة امنية اضافية لشركة بتروجاينا الصينية في المحافظة".وأضاف المصدر، إن "طلب القوات الأضافية جاء لحماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها".

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