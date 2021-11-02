وزير الخارجيَّة يُشارك في مُؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في اسكتلندا

2021/11/02 | 10:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شارَكَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين في المُؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26″، الذي تجري أعماله في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وبمُشارَكة وفود تمثل نحو 200 دولة.وأوضح بيان لوزارة الخارجية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المؤتمر يبحث سُبُل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 …

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