2021/11/02 | 11:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقابي : حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال والقرارات التي تتخذها حاليا مخالفة للدستور

اكد عضو تحالف النهج الوطني، حسين العقابي، ان حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال والقرارات التي تتخذها حاليا مخالفة للدستور.

وقال في بيان "نتابع بإستغراب كبير إصرار حكومة تصريف الاعمال المستقيلة على استغلال الوضع السياسي الحالي واتخاذ قرارات استراتيجية خطيرة في مخالفة دستورية واضحة.

فقد طالعنا قرارات مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة التي عقدها عقب حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، وكانت قرارات خطيرة جدا تضمنت منح استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإحالة عدد من المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة وتعيين عدد من المناصب والدرجات الخاصة.

ومن المعلوم ان هذه القرارات تتنافى مع توصيف الدستور للحكومة الحالية بأنها مستقيلة ومعنية بتصريف الامور اليومية كما نصت المادة ٦٤ -ثانيا من الدستور ( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.)

وبناءً على ذلك فإن القرارات الإدارية والمالية وغيرها والتي تتنافى مع حالة تصريف الامور اليومية التي إتخذتها حكومة الكاظمي بعد تاريخ ١٠/١٠/ ٢٠٢١ تعد باطلة قانونا ومخالفة صريحة للدستور، وعلى الحكومة ان تتراجع عنها وأن تلتزم بتصريف الأمور اليومية وتمشيتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي : حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال والقرارات التي تتخذها حاليا مخالفة للدستور) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي : حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال والقرارات التي تتخذها حاليا مخالفة للدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).