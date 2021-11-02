قتلوا والدهم 'التاجر' في البصرة من اجل الميراث (صورة)

2021/11/02 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة لاحد التجار في محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، انه "بمهنية عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في اداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لتاجر ادوات ثقيلة في محافظ البصرة".

واضاف البيان، ان "عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت أحالة القضية من قبل السيد قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية والذي كان ينكر علاقته بها".

واوضح، ان "هذه التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه ولدوافع مادية من أجل الميراث بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهم داخل محله"، لافتا الى انه "تم التوصل الى المتهمين وتم القبض عليهم و اعترفوا صراحة عن تنفيذهم للجريمة التي كانت مطابقا لاعترافاتهم".

N.A

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