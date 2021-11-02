أتمتة أم رفاهية وأزمة البطالة الإلكترونية ؟

2021/11/02 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سرور العلي

تعرف الأتمتة على أنها تحويل كل الأعمال

الروتينية التي يقوم بها الموظفون في

الشركات الضخمة، والدوائر الحكومية إلى

إجراءات رقمية بعد ما كانت تأخذ منهم

جهداً ووقتاً كثيراً، وبذلك فهي رق

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