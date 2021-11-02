قطاع التعليم والحاجة للاصلاح

2021/11/02 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماهر عبد جودة

ما من نشاط مجتمعي مثمر وفعال، في أي

قطاع وزاوية، إلا وقد ارتكز، على العقول

الخبيرة النيرة، التي ازدانت وارتوت،

علما ومعرفة، اكتسبتها في مراحل التعلم

المختلفة، وبمساعدة الأهل والمج

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