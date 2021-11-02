مجزرة النخيل في الدورة

2021/11/02 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بشار قدوري

لا تتفاجأ من النظر لجانبي طريق السريع

لمنطقة الدورة فإنك ستجد بانوراما

مجزرة النخيل .





فمن السبب في ذلك ولماذا يقبل الفساد

على اقتطاع وتجريف البساتين وتقطيعها

وتوزيعها والعمل على

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