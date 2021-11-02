الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن

2021/11/02 | 11:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود، نجل شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الديوان في بيان صحافي إلى أن الصلاة على الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، ستقام بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الراحل نجل الأمير عبد الرحمن نائب وزير الدفاع السابق الذي توفي يوم 13 يوليو (تموز) 2017، وهو شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، والابن السادس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

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