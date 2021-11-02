عمليات بغداد تعتقل أربعة متهمين بالدكة العشائرية

2021/11/02 | 11:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، بإعتقال أربعة متهمين بالدكة العشائرية، فيما تمكنت من ضبط أسلحة واعتدة في العاصمة بغداد.وذكر اعلام القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “قوة من اللواء […]

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