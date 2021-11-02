توقعات بتأخر تشكيل الحكومة العراقية 9 أشهر مع دعوات للعودة إلى التوافق

2021/11/02 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، تأخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة 9 أشهر، فيما كشف عن دعوات للعودة إلى التوافق.

وقال عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "تشكيل الحكومة سيتأخر إلى تسعة أشهر أو أكثر من ذلك"، لافتاً إلى أن "النتائج الحالية ورغم الاعتراضات عليها، أفرزت لنا كتلة أكبر وهي الإطار التنسيقي، بوصفها تمثل الأغلبية الشيعية داخل البرلمان المقبل".

وأضاف الجبوري، أن "الإطار حصل على توافقات مبدئية مع السنة والكرد بهدف المساعدة على تشكيل الكتلة الأكبر، ولم نتوصل إلى اتفاق نهائي، والسبب هو انتظار النتائج النهائية".

وكشف، عن "وجود من ينادي بالعودة إلى التوافق"، مردفاً بالقول إن "ذلك لن يغير من الواقع شيئاً، ولن تكون هناك عملية سياسية ديمقراطية مبنية على الموالاة والمعارضة".

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