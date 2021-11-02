وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الفرنسي في غلاسكو التطورات الإقليميَّة والدوليَّة وتطوير العلاقات الثنائيَّة/موسع

2021/11/02 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غلاسكو باسكلتندا، التطورات الإقليميَّة والدوليَّة، وتطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائيّ المُشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين .وتطرق الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية,إلى العمليّة الانتخابيّة التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها, بالاضافة الى الاشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل ".واوضح البيان ان , وزير الخارجية فؤاد حسين شارَكَ في المُؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP26″، الذي تجري أعماله في مدينة غلاسكو باسكتلندا بمُشارَكة وفود تمثل نحو 200 دولة، لبحث سُبُل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمُساعدة في تحسين الحياة".ومن المقرر بحسب البيان, أنَّ يُشارَك أعضاء الوفد العراقيّ في العديد من اللجان الفنية والتي تخص العمل المُشترَك معاً لمُواجهة التغيرات المناخية والتي تواجها دول المنطقة في إطار التهديدات المُنبثقة من الحرارة الكونية".وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجيَّة مع وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ جيمس كلفيرليّ، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات ا بين البلدين، وأهميّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك".وناقشا أيضاً,تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، والانتخابات التي جرت في العراق في العاشر من تشرين اول الماضي ، بالاضافة الى عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك ".من جانبه اكد الوزير البريطاني دعم المملكة المتحدة للعراق سياسيّاً واقتصاديّاً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة"./انتهى2

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