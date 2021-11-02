المفوضية تكشف سبب فتح الطعون مرة ثانية

2021/11/02 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، أسباب فتح باب الطعون مجدداً، مبينة آلية التعامل مع الطعون المقدمة، مؤكدة مطابقة نتائج الانتخابات في أغلب المحطات.

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وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (2 تشرين الثاني 2021)، إن "المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة، حيث أحالت المفوضية الطعون بالانتخابات، وأوصت بهذه الإحالة، والذي لديه أدلة جديدة حول الطعون المقدمة، بإمكانه تقديمها خلال ثلاثة أيام، كون أغلب الذين قدموا الطعون بلا أدلة"، مبيناً أن "المفوضية منحت فرصة ثلاثة أيام لتقديم الأدلة".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات في أغلب المحطات كانت مطابقة، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية كون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي"، مؤكداً أن "أغلب نتائج المحطات الانتخابية كانت مطابقة".

وأشار إلى أن "هنالك رأياً للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت".

وأوضح، أن "المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية للانتخابات، والتي من حقها النقض لمجلس مفوضين، ومن الممكن أن تصادق عليها جميعاً، وهي ليست مقيدة بوقت معين".

وأكد، "لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، الى أن تستنزف كل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ومن ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج".

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