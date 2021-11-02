2021/11/02 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن معتصمو قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، اعتصام مفتوح للمطالبة باقالة عدد من المدراء والمسؤولين في القضاء ومركز المحافظة.وذكر مراسلنا ” أن متظاهري قضاء الشطرة نصبوا خيم الاعتصام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..متظاهرو الشطرة يعلنون اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بإقالة مدير بلديات ذي قار المركز الخبري الوطني.

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