تداول فيديو

2021/11/02 | 11:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة COP26 للمناخ، حيث كان يستمع إلى إحدى الكلمات الافتتاحية في القمة.يظهر الفيديو إغلاق بايدن لعينيه لبضعة ثوان قبل أن يفتحهما.بعدها أغمض بايدن عينيه مجددا ما اعتبره نشطاء أنه "غفوة"، قبل أن يستيقظ إثر قدوم أحد مساعديه للتحدث معه.

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