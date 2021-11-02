حسين يبحث مع ماكرون التطورات الإقليمية والانتخابات العراقية وظروف إعادة إعمار الموصل

2021/11/02 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجية فؤاد حسين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر غلاسكو لمكافحة التغير المناخي.

وبحث حسين مع ماكرون تطوير العلاقات الثنائيَّة والتعاون الثنائيّ المُشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للبلدين, كما تطرق الجانبان إلى العمليّة الانتخابيّة التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها, علاوة على إعادة الإعمار في الموصل.

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