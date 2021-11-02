بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم تشكيل لجنة لإعمار وتأهيل منازل المواطنين في قرية نهر الإمام بديالى

2021/11/02 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ديوان الوقف السني تشكيل لجنة لإعادة إعمار وتأهيل منازل المواطنين في قرية نهر الإمام بديالى، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الوقف في بيان، إن أعضاء اللجنة التقوا بالمواطنين النازحين واستمعوا إلى مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية, وتعهدوا بالاسراع في تلبيتها وبناء الدور والمساجد والمدارس التي هُدمت تمهيداً لعودتهم الى مناطقهم.

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