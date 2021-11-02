وزير الدفاع والسفير التشيكي يبحثان جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2021/11/02 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة السفير التشيكي في بغداد بيتر شتيبانيك والملحق العسكري التشيكي والوفد المرافق لهما.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جرى […]

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