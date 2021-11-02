بتروجاينا الصينية تتعرض لابتزاز واطلاق نار.. وشرطة ميسان تعزز الحماية

2021/11/02 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجّه قائد شرطة محافظة ميسان و المنشآت اللواء حسن هاشم السراي بنشر قوة اضافية لشركة بتروجاينا الصينية من أجل حماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها، وفقا لبيان صادر عن شرطة المحافظة اليوم الثلاثاء.

وكشفت مصادر عن وجود عمليات ابتزاز للشركة من قبل المحيطين بها من رجال العشائر وبعض المتنفذين، فضلا عن تعرض عدد من العجلات العائدة للشركة إلى إطلاق نار بشكل شبه يومي من قبل مجهولين.

وشركة بتروجاينا الصينية فازت بإحدى جولات التراخيص النفطية العام 2009، وتصدر حاليا من الحقل الذي تستخدمه في محافظة ميسان 500 ألف برميل نفطي يوميا.

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