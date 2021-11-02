2021/11/02 | 11:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ كشفت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة لاحد التجار في محافظة البصرة جنوبي البلاد.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان، “الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لتاجر ادوات ثقيلة في محافظ البصرة،”.وأوضحت الخلية، أن “عملية الكشف عن هذه الجريمة […]

ظهرت المقالة شقيقان يقتلان والدهما “التاجر” من اجل الميراث في البصرة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقان يقتلان والدهما “التاجر” من اجل الميراث في البصرة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقان يقتلان والدهما “التاجر” من اجل الميراث في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).