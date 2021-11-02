الكشف عن حصيلة اهم نشاطات قيادة شرطة بغداد

2021/11/02 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، حصيلة اهم نشاطات قيادة شرطة بغداد للفترة من ١٥/ ١٠/ ٢٠٢١ لغاية ٣١ /١٠/ ٢٠٢١.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة بغداد اللواء الركن (ماجد فالح الموسوي)، تمكنت مفارز شرطة بغداد من:-القبض على متهم وفق المادة ٤ ارهاب ( ٧ )

-القبض على متهم مطلوب وفق المادة (2) ارهاب دگة عشائرية ( ٢ )-القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ( ٩٧٥ )-القبض على متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة ( ٩٨ )-القبض على متهم بالقتل ( ٤ )-القبض على متهم بالسرقة ( ٣ )-مذكرة احضار ( ٣٠١ )-القبض على مشتبه بهم وبحوزتهم سلاح ( ٣ )-متهمين تم تأمينهم أمام القضاء ( ١٣١١ )-نصب سيطرات ( ٧٥٦ )-القبض على مخالف مع عجلة ( ٢٢٨ )-تأمين حماية ( ١٣١ )

-إزالة تجاوزات ( ٨٣٢ )-القبض على وافدين عرب وأجانب لانتهاء مدة الإقامة ( ٣١ )-القبض على مطلقي العيارات النارية ( ٢ )-ضبط دراجة مع مخالف ( ٧٢ )-العثور على فتاة ضالة ( ٣ )-القبض على فتاة هاربة ( ١ )-نقل احداث الى الطب العدلي لفحصهم (٣٠)-نقل احداث الى المحاكم (٢٤)

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