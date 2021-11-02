العراق يخرج من “تصنيف عالمي” بسبب 74 الف دولار

2021/11/02 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية ، الثلاثاء، أسباب

خروج العراق من التصنيف العالمي ، مؤكدة

عزمها انهاء “بدعة” الدور الثالث خلال

المرحلة المقبلة.

وقال وكيل الوزير للشؤون العلمية عادل

البصيصي في حديث صحفي ، ان “العراق

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