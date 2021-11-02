تصريحات جديدة لجورج قرداحي حول الأزمة مع السعودية

2021/11/02 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج

قرداحي، أنه ليس متمسكا "لا بمنصب ولا

بوظيفة"، قائلا: "أنا بانتظار عودة رئيس

الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع

جميع الاوراق على الطاولة".

وفي حديث لصحيفة "الديار"

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