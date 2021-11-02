إيران تحبط محاولة ثانية لقرصنة ناقلة نفط

2021/11/02 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت البحرية الإيرانية، محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط في خليج عدن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء: “اشتبك الفريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش الإيراني المنتشر على الناقلة الإيرانية مع قراصنة، في طريقها إلى خليج عدن قبل دخولها مضيق باب المندب”.

ووقع الحادث صباح الإثنين.

وأوضحت أن “أربعة زوارق مشبوهة تحمل أربعة الى ستة ركاب مسلحين، اقتربت من الناقلة الإيرانية”، ولكن “فرق الحراسة المنتشرة في المنطقة بادرت بإطلاق النيران التحذيرية”، ما أدى الى “فرار” المهاجمين.

وكان قائد بحرية الجيش الإيراني الأميرال شهرام إيراني، أعلن عن تصدي قواتها لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 أكتوبر (تشرين الأول).

ويعد مضيق باب المندب الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، ممراً محورياً للسفن وناقلات النفط المتجهة نحو قناة السويس أو منها.

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