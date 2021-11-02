اميركا تقدم 3 ملايين دولار كمساعدة للعراق

2021/11/02 | 11:56 - المصدر: يس عراق

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يس عراق:بغداد

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، يوم الثلاثاء، عن تقديم 3 ملايين دولار إضافية بصيغة مساعدة عاجلة ضد فيروس كورونا للعراق.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنه ستساعد مساهمتها في اكتشاف وتشخيص إصابات كورونا بشكل أفضل وتقليل حالاته والوفيات الناجمة عنه وزيادة الحصول على اللقاحات للعراقيين على نطاق واسع بما في ذلك إضافة ما يصل إلى 800 موقع جديد للتطعيم ضد كورونا ليشمل كذلك المناطق التي تشهد تحديات انسانية كما هو الحال في المخيمات التي تأوي اللاجئين والنازحين داخليا.

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