الكاظمي يهنئ الصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول عيد الزهور

2021/11/02 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الصابئة المندائيين في العراق والعالم بمناسبة حلول يوم عيد الازدهار.وكتب الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر، أزكى التهاني والتبريكات إلى الإخوة الأعزاء الصابئة المندائيين بمناسبة حلول يوم عيد الازدهار.وأضاف، لكم منا … Readmore

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