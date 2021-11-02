أكبر دولة في العالم تُدرج ضمن لائحة الوجهات السياحية

2021/11/02 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أكبر دولة من حيث المساحة (17 مليون كيلومتر مربع) إلى لائحة الوجهات السياحية "العالية الخطورة" من حيث تفشي فيروس كورونا، لهذا الأسبوع.

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