ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد قرار اوبك تقليل وتيرة زيادة الانتاج

2021/11/02 | 12:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قللت منظمة أوبك من وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.3 في المئة … Readmore

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