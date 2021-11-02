بينهم امرأة..اعتقال عصابة مخدرات في النجف

2021/11/02 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في النجف، الثلاثاء، باعتقال عصابة مختصة بتجارة المخدرات بينهم امرأة بعملية “نوعية” وسط المحافظة.وأضاف المصدر ، بأن “قوة أمنية نفذت واجباً نوعياً بأحد الأحياء الشمالية في محافظة النجف […]

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