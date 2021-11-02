المفوضية تؤكد مجددًا: لا غطاء قانوني لإعادة العد اليدوي الشامل

2021/11/02 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ردت مفوضية الانتخابات، على تلويح القوى المعارضة لنتائج الانتخابات باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا.وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في حديث صحافي، “المحكمة الاتحادية لا تخوض بأي […]

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