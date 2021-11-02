لجنة الصليب الأحمر تعلن تنفيذ ستة مشاريع مختلفة للعائدين الى صلاح الدين

2021/11/02 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ستة مشاريع مختلفة للعائدين الى صلاح الدين، فيما أشارت الى إنشاء وحدة مياه تخدم 14 ألف شخص في المحافظة.وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة هبة عدنان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة صلاح الدين مستمرة بدعم النازحين العائدين إلى مناطقهم التي هجروا منها"، مبينة أن "هذا الدعم يشمل تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة التي من شأنها أن تخفف من معاناة العوائل في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح وسد احتياجاتهم الإنسانية المتعددة".وأضافت أن "من هذه المشاريع هي (دعم المستشفيات والمراكز الصحية الأولية)، حيث إن الدعم المقدم في محافظة صلاح الدين شمل المستشفيات والمراكز الصحية الأولية، ففي ناحية الإسحاقي التابعة لقضاء بلد، دعمت اللجنة مركز الاسحاقي للرعاية الصحية الأولية لمدة عام كامل من خلال إمداداتها نصف الشهرية من الأدوية والمواد الاستهلاكية والتبرع بالمعدات الطبية والجراحية".وأضافت أن "الدعم شمل المشاريع الحيوانية والزراعية التي يتم تنفيذها حالياً"، مشيرة الى "أننا بدأنا بالعمل عليه في عزيز بلد في أواخر العام 2019، وقدمنا أنواعاً مختلفة من المساعدات، حيث شمل هذا البرنامج دعم حوالي 267 عائلة لعام 2021 من خلال تزويدهم بالمواشي والمعدات الزراعية المختلفة لتكون مصدر دخل لهم".وبشأن برنامج العودة المستدامة، أكدت عدنان أن "برنامج ترميم المنازل المهدمة هو مشروع ما زلنا نعمل عليه كذلك، إذ توجد في منطقة عزيز بلد منازل مهدمة بالكامل وأخرى جزئية التهديم"، موضحة أنه "تم تقييم كلفة بناء هذه المنازل وتقديم منح مالية لتمكين هذه العوائل من إعادة بناء حياتهم من جديد ، حيث شمل الدعم حوالي 1100 أسرة خلال العامين الماضيين"، موضحة أنه "تم تقديم مساعدات مالية وعينية للعوائل النازحة والعائدة إلى مناطق سكنها في المنطقة ذاتها، حيث استفادت 50 عائلة هذا العام من برنامج المنح المالية للمشاريع المدرة للدخل وتمكينهم من بدء مشاريعهم الخاصة". وبينت أن "اللجنة ساهمت كذلك في هذا العام بتقديم مساعدات لـ150 عائلة متواجدة في محطة قطار بلد ،والتي شملت المواد الأساسية والغذائية ومستلزمات الحماية الشخصية، بالإضافة الى منح مالية لهم".وعن جائحة كورونا، أكدت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر أن "اللجنة واصلت دعمها للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث تم دعم مستشفى بلد العام ومستشفى سامراء العام ومستشفى الشرقاط العام ،وتم التبرع بمعدات الوقاية الشخصية على شكل دفعات مختلفة كانت الدفعة الأولى في شهر كانون الثاني 2021، تلتها الدفعة الثانية في شهر آيار ،وسيتم تقديم الدفعة الثالثة نهاية هذا العام".وبينت أنه "تم دعم مركز الرعاية الصحية الأولية في الاسحاقي من خلال تجهيز نصف شهري لمعدات الوقاية الشخصية لكورونا".وحول تأهيل وحدات المياه، أشارت الى أنه "في كانون الأول من عام 2020 انتهينا من العمل على إنشاء وحدة مياه الفرحاتية التي تخدم 14000 شخص"، موضحة "أننا نعمل الآن على ربط الأنابيب بالشبكات".وأوضحت أنه "في نفس الشهر من العام الماضي، قمنا بتأهيل وحدة مياه مكحول التي تعمل على الطاقة الشمسية وتوفر المياه لـ 4200 عائد".وعن التأهيل البدني، بينت عدنان أن "اللجنة في مدينة تكريت دعمت مركز إعادة التأهيل البدني (مركز دجلة للتأهيل البدني) الذي يقدم خدماته العلاجية مجانا لذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير المواد الأولية لصناعة الأطراف الصناعية وتدريب المختصين بتقديم العالج الطبيعي بالإضافة إلى توفير معدات الحماية من كوفيد- 19".

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