سومو تعلن عن سعر برميل النفط المصدر للاردن

2021/11/02 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ عن سعر برميل النفط المصدر للاردن.وذكرت في احصائية نشرت على موقعها ان : معدل سعر النفط الخام المصدر الى الاردن بلغ 67 دولارا خلال تشرين الاول الماضي.واضافت ان : مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر تشرين الاول الماضي بلغ 309 الفا و768 برميلا بمعدل تصدير بلغ 10 الاف برميل يوميا.واشارت الى ان : معدل سعر البرميل المباع للاردن بلغ 67.663 دولارا، مبينة ان : "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للاردن خلال شهر واحد بلغت 20 مليوناً و993 الفاً و906 دولارات.ويصدر العراق النفط الخام الى الاردن باسعار تفضيلية تقل بمقدار 12 الى 14 دولاراً عن السعر الاصلي وبمقدار 10 الاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية.واعلنت وزارة النفط، يوم امس الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، مبينة انها تجاوزت 96 مليون برميل بايرادات تجاوزت 7 مليارات دولار وبسعر اكثر من 79 دولارا للبرميل./انتهى3

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